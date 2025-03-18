واشنطن ستفرج عن 80 ألف صفحة من ملفات كينيدي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستنشر نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة بالرئيس السابق جون كينيدي صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وكان ترامب قد وقع في وقت سابق من العام أمرا تنفيذيا يوجه الحكومة الاتحادية بتقديم خطة لنشر السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي عام 1963، وكذلك شقيقه روبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ الابن اللذين قتلا عام 1968.

وقال ترامب لصحفيين في أثناء زيارة لمركز كينيدي في واشنطن الاثنين: "انتظر الناس هذا لعقود.. سيكون الأمر شيقا جدا".

يذكر أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أعلن في أوائل فبراير/شباط الماضي أنه عثر على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كينيدي.