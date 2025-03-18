مسؤولون إسرائيليون: قصف غزة تكتيتك تفاوضي مع حماس

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة "تكتيك تفاوضي لإجبار (حركة المقاومة الإسلامية) حماس على تخفيف مطالبها في مسار التفاوض".

وذكر المسؤولون أنه إذا قررت حماس العودة إلى المفاوضات لإجراء "محادثات جادة" فسيتوقف القصف، مضيفة أن إسرائيل أعدت خيارات بينها هجوم بري وجعلتها رهنا بتقدم المفاوضات.

وذكر مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن تل أبيب تنتظر لترى إذا كان القصف سيؤثر على المفاوضات قبل المضي قدما في هجمات أعنف.

واستأنفت إسرائيل فجر اليوم عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة، أسفرت عن 429 شهيدا و528 مصابا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 100 طائرة شاركت في استئناف الغارات على قطاع غزة، وقال إن الهجوم سيستمر ما دام ذلك ضروريا، وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الغارات الجوية.

واستهدفت غارات الاحتلال مواقع مختلفة في القطاع، من بينها مخيم المغازي (وسط) وخان يونس ورفح (جنوب) ومخيم جباليا وبيت حانون (شمال).

ومطلع مارس/آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية، وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شهيد منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.