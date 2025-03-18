غارات أميركية جديدة تستهدف صنعاء

أفادت مصادر إعلامية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن سلسلة غارات أميركية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء الليلة، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت خصوصا منطقة جبل صرف بمديرية بني حشيش.

وجاء ذلك بعد غارات أخرى دمّرت مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن. كما ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله أن غارة أميركية استهدفت منطقة العرج، في مديرية باجل، بالحديدة.

وجاء ذلك بعد ساعات من تصاعد التصريحات الأميركية ضد الحوثيين، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل إنه لن يتم التسامح مع الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن الحربية والتجارية الأميركية، وإنه سيتم استخدام القوة المميتة حتى استعادة حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأميركي.

وكشف بارنيل خلال مؤتمر صحفي أن العملية في اليمن ليست هجوما بلا نهاية، مؤكدا أن الهجمات ستنتهي حين يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن.

تهديدات أميركية

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن أي هجوم أو رد فعل من الحوثيين سيقابل بقوة كبيرة وإنه ليس هناك ما يضمن أن تتوقف القوة عند هذا الحد.

وأضاف ترامب أن مئات الهجمات التي يشنها الحوثيون تنبع وتُصنع من إيران، قائلا إن إيران ستُحاسَب وستتحمل عواقب وخيمة عن كل رصاصة يطلقها الحوثيون من الآن فصاعدًا.

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من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أمر بعمل عسكري حاسم ضد من وصتفهم الإرهابيين الحوثيين في اليمن وحذرت الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، من إغضاب الرئيس ترامب مرة أخرى، على حد قولها.

أما الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، فقالت أمس الاثنين، إن هجمات الحوثيين على السفن الأميركية غير مقبولة، وإن النهج الأمريكي تجاه الهجمات تغير كليا.

وخلال الإيجاز الصحفي اليومي، قالت بروس إن الإدارة الأميركية السابقة كانت تتبع سياسية الرد على الهجمات فقط، لكن النهج الآن تغير بشكل كامل، في إشارة إلى التصعيد والمبادرة بالهجوم أولا، على حد تعبير وكالة الأناضول للأنباء.

ضحايا مدنيون

وعن سقوط مدنيين في الهجمات الأميركية على اليمن، قالت بروس إن لا أحد يريد مقتل المدنيين تحت أي ظرف من الظروف، "لكن من ناحية أخرى فإن القراصنة الحوثيين يحاولون الاستيلاء على كامل البلاد والمنطقة البحرية"، على حد قولها.

وأعلن الحوثيون في بيان يوم 7 مارس/آذار الحالي أنهم أعطوا إسرائيل مهلة أربعة أيام للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، وإلا فإنهم سيستأنفون العمليات البحرية ضد إسرائيل

ورد الرئيس الأميركي في 15 مارس/آذار الجاري ببيان على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، قال فيه إنه أمر الجيش بشن "هجوم واسع النطاق" ضد الحوثيين في اليمن.

وقال زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي في ​​بيان الأحد إن الهجوم الأميركي الجديد (على اليمن) سيساهم في تطوير قوتهم العسكرية بشكل أكبر، مشيرا إلى أنهم سيردون على أي تصعيد للتوتر بتصعيد مماثل.

وأكدت الحوثي أن الطائرات والسفن الحربية الأميركية ستكون هدفا لهم، وأنه طالما استمرت الهجمات فإن عرقلة الملاحة البحرية ستشمل واشنطن أيضا.