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أخبار
عاجل | وزير الخارجية النرويجي: ما نتابعه في غزة الآن كابوس
18/3/2025
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آخر تحديث: 18/3/2025
10:42 ص (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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