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عاجل | وزير الخارجية النرويجي: ما نتابعه في غزة الآن كابوس

18/3/2025-|آخر تحديث: 18/3/202510:42 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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