أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين آخرين أدلوا بتصريحات "متهورة واستفزازية"، وجهوا من خلالها "اتهامات لا أساس لها"، وهددوا باستخدام القوة ضد طهران.

وفي رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى مجلس الأمن، قال إن إيران "ترفض بشدة وبشكل قاطع أي اتهام بانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة في اليمن، أو التورط في أي أنشطة مزعزعة للاستقرار بالمنطقة".

وأكدت الرسالة أن الحوثيين وسلطات اليمن يتخذان قراراتهما وإجراءاتهما بشكل مستقل، واصفة تصريحات المسؤولين الأميركيين بأنها "خطوة يائسة لتبرير العدوان على اليمن".

ودعت إيران مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح يدين تصريحات واشنطن التحريضية ويدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أن "خطاب واشنطن التحريضي هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

في الوقت نفسه، أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة خلال الرسالة أن بلاده ملتزمة بتعهداتها تجاه السلم والأمن الدوليين لكنها ستدافع بحزم عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي عدوان.

مسيرة تجسس

على صعيد آخر، أعلن الجیش الإیراني في نبأ عاجل الليلة عن تراجع مسيرة تجسس أميركية عن المجال الجوي الإيراني بعد اعتراضها بمقاتلة ومسيرة إيرانيتين.

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وبدورها، هددت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني بأنها ستسقط أي طائرة معادية "تدخل مجالنا الجوي ونحذر العدو من أي استفزاز".