انفجارات شمال غربي غزة ومخاوف إسرائيلية من هجوم لحماس

قال مراسل الجزيرة إن انفجارات وقعت الليلة بالمناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة بالتوازي مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع وطيران حربي.

وفي وقت سابق من الليلة، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عما قالت إنها مخاوف لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من استعداد حركة حماس لشن هجوم جديد.

وقالت القناة إن الأمن رصد مؤخرا "حدثا غير عادي" قد يشير لمحاولة حماس التحضير لهجوم على إسرائيل، كما تم رصد ما وُصف بـ"زيادة في محاولات حماس تنفيذ عمليات ضد الجيش بغزة وداخل إسرائيل".

في الوقت نفسه، قال موقع والا إن منظومة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي ترفع حالة التأهب تحسبا لإطلاق صواريخ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.