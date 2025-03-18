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عاجل | حماس: ننعى كوكبة من قادة العمل الحكومي في قطاع غزة
18/3/2025-|آخر تحديث: 18/3/202512:16 ص (توقيت مكة)
حماس: ننعى كوكبة من قادة العمل الحكومي في قطاع غزة
حماس: ننعى الشهيد القائد عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة
حماس: ننعى الشهيد المستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل في قطاع غزة
حماس: ننعى الشهيد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة
حماس: ننعى الشهيد اللواء بهجت أبو سلطان المدير العام لجهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة