صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى، مساء اليوم الثلاثاء، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وتُعد هذه أول مرة يُطلق فيها صاروخ من اليمن على الداخل الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كما يأتي بعد أن بدأت إسرائيل فجر اليوم غارات عنيفة على القطاع خلفت مئات الشهداء والجرحى.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ أطلقت في عدة مناطق لاعتراض الصاروخ، فيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.

كما قال الإسعاف الإسرائيلي إن عدة أشخاص أصيبوا خلال التوجه للملاجئ في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في النقب.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني انطلق نحو النقب بالتزامن مع حفل تخريج دورة ضباط في الجيش.

هجوم كبير

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن السبت الماضي أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد الحوثيين في اليمن، وهي أولى الضربات على هذا البلد منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

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وقالت القيادة الوسطى الأميركية إنها تواصل عملياتها ضد الحوثيين، فيما أعلنت الجماعة استهداف حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأتى التحرك الأميركي بعد إعلان الحوثيين استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية "بمناطق العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن"، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وباشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات، في إطار التضامن مع قطاع غزة الذي كان ولا يزال يتعرض لحرب إسرائيلية غير مسبوقة.

كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب (وسط)، قابلتها ضربات إسرائيلية لمواقع قالت إنها عسكرية للجماعة اليمنية، قبل أن توقف الجماعة هجماتها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.