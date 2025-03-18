صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى مساء اليوم الثلاثاء تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ أطلقت في عدة مناطق لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.