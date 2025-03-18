قطر تندد باستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

عبرت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها "بأشد العبارات" استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة، وأكدت أن العدوان الإسرائيلي يعتبر "تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام".

وحذرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء من أن سياسات الاحتلال التصعيدية "ستقود في النهاية إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها".

وأكدت الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت إن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة بلغت درجة غير مسبوقة في التاريخ ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي عاجلا لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

#بيان | قطر تدين بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Sm1Wz7z17f — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 18, 2025

وجدد البيان "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيالشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

واستأنفت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة أسفرت إلى غاية الآن عن 419 شهيدا ومئات المصابين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.