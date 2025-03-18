إسرائيل استأنفت عدوانها على غزة

استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على قطاع غزة الفلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك بعد توقف استمر نحو شهرين.

وانطلق العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بعد ساعات من هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، واستمر مدى 15 عشرا قبل أن يتوقف ابتداء من 19 يناير/كانون الثاني الماضي تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية قطرية مصرية.

وفي حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة توالت الأخبار في هذا الصدد كالتالي:

استئناف العدوان

عاجل | أكسيوس عن مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة

عاجل | أكسيوس عن مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية بعد رفض حماس مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية شنت موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة

عاجل | بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: بناء على توجيهات المستوى السياسي نشن هجوما واسعا على أهداف لحماس بغزة

عاجل | مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تشن غارات عنيفة على منازل وخيام في أنحاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب غزة

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عاجل | بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: بناء على توجيهات المستوى السياسي نشن هجوما واسعا على أهداف لحماس بغزة

عاجل | رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس وجها الجيش بشن هجمات ضد حماس في قطاع غزة

عاجل | ديوان نتنياهو: الهجمات جاءت بعد رفض حماس مرة تلو الأخرى إعادة مخطوفينا ورفض عروض ويتكوف والوسطاء

عاجل | مكتب نتنياهو: نهاجم الآن حماس في قطاع غزة لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: انتهى وقف إطلاق النار وموجة واسعة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: قرار العودة للحرب اتخذ مساء السبت الماضي خلال جلسة مشاورات أمنية عقدها نتنياهو

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: عدنا للقتال بسبب رفض حماس إطلاق سراح المختطفين وتهديدها باستهداف الجنود والمستوطنات

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن جميع الأسرى ستفتح أبواب الجحيم في غزة

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تطلق حماس سراح كل المخطوفين سوف تلاقي الجيش الإسرائيلي بكل قوته

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ونحقق جميع أهداف الحرب

عاجل | يديعوت أحرونوت عن مصادر: الهجوم على غزة سيستمر طالما كان ضروريا وسوف يتوسع إلى ما هو أبعد من العمليات الجوية

شهداء ومصابون

عاجل | مراسل الجزيرة: شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة

عاجل | مصادر طبية للجزيرة: 25 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل | مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

عاجل | الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تواجه صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الغارات المتزامنة على مناطق عدة بالقطاع

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عاجل | مصادر طبية للجزيرة: 34 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل | مراسل الجزيرة: وصول عشرات المصابين لمستشفى العودة بتل الزعتر بمخيم جباليا جراء استهداف منازل شمال قطاع غزة

عاجل | مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

عاجل | مصادر طبية للجزيرة: 44 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على منازل وخيام للنازحين في قطاع غزة

عاجل | مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تقصف الفخاري وخزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

عاجل | مصادر طبية للجزيرة: 59 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على منازل وخيام للنازحين في قطاع غزة

إجراءات إسرائيلية

عاجل | الجيش الإسرائيلي: أجرينا تحديثات على تعليمات الجبهة الداخلية بغلاف غزة بما في ذلك محدودية التحرك ووقف التعليم

عاجل | قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تقرر إلغاء الدراسة في منطقة غلاف غزة إثر الهجمات على القطاع

عاجل | الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تقرر عدم السماح للمزارعين بالعمل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة

عاجل | قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إلغاء الدراسة في منطقة غلاف غزة إثر الهجمات على قطاع غزة

إبلاغ واشنطن

عاجل | أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل أبلغت إدارة ترامب مسبقا بالهجمات وأهداف العملية العسكرية المتجددة في غزة

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الولايات المتحدة أُطلعت على الهجمات في غزة قبل وقوعها

عاجل | البيت الأبيض: إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة

عاجل | البيت الأبيض: ترامب أوضح أن حماس والحوثيين وإيران وكل من يسعى لإرهاب إسرائيل والولايات المتحدة سيدفع ثمنا باهظا

تصريحات حماس

عاجل | حماس: نحمل نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة

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عاجل | حماس: نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار ويعرضون الأسرى بغزة لمصير مجهول

عاجل | حماس: ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتحمل مسؤوليتهما في دعم شعبنا وكسر الحصار على غزة