عاجل.. إسرائيل استأنفت عدوانها على غزة

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة.

وفي حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة توالت الأخبار في هذا الصدد كالتالي:

عاجل | أكسيوس عن مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية ضد حماس في غزة

عاجل | أكسيوس عن مكتب نتنياهو: إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية بعد رفض حماس مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية شنت موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة

عاجل | بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: بناء على توجيهات المستوى السياسي نشن هجوما واسعا على أهداف لحماس بغزة

عاجل | مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تشن غارات عنيفة على منازل وخيام في أنحاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب غزة

عاجل | بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: بناء على توجيهات المستوى السياسي نشن هجوما واسعا على أهداف لحماس بغزة

عاجل | رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو وكاتس وجها الجيش بشن هجمات ضد حماس في قطاع غزة

عاجل | ديوان نتنياهو: الهجمات جاءت بعد رفض حماس مرة تلو الأخرى إعادة مخطوفينا ورفض عروض ويتكوف والوسطاء

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التفاصيل بعد قليل..