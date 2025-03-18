حماس تدعو إلى حصار السفارات الإسرائيلية والأميركية عبر العالم

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "التحرك العاجل"، والمشاركة الفاعلة في حصار السفارات الإسرائيلية والأميركية في مختلف عواصم العالم.

وأكدت الحركة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي "ردا على استئناف الحكومة الإسرائيلية عدوانها العسكري، وانقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار، مستهترة بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

كما دعا طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة -في لقاء مع الجزيرة- إلى تحرك عاجل لوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن المطلوب الآن هو إجبار الاحتلال على وقف العدوان وإدخال الاحتياجات الإنسانية للقطاع.

واتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في "الجريمة" المتواصلة على القطاع، لافتا إلى أن "الإدانات اليوم لا تكفي وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه هو الأمر المطلوب".

وأضاف "إسرائيل تنتهك الاتفاقات ونتواصل مع الوسطاء للجم الاحتلال وإجباره على احترام التزاماته".

وشدد على أن الحركة وافقت على مقترحات كل من المبعوثين الأميركيين آدم بولر وستيف ويتكوف، وأن لا حاجة إلى اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق موقع مع إسرائيل.

حراك تضامني

وقد دعت حماس أيضا -في بيانها- إلى "مواصلة وتصعيد كل أشكال الحراك التضامني والفعاليات المنددة باستئناف الحكومة الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، والضغط من أجل وقفه".

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وقالت "ندعو لرفع الأعلام الفلسطينية وحشد كلّ الطاقات والوسائل تأييدا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في العيش الكريم على أرضه، وإنهاء الحصار الظالم، ونيل الحريّة والاستقلال".

ومنذ فجر اليوم الثلاثاء كثفت إسرائيل فجأة غاراتها الجوية العنيفة على غزة، مما أسفر عن استشهاد 429 شخصا وإصابة 528 آخرين.

وتعد هجمات اليوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وانتهت مطلع مارس/آذار الجاري مرحلة أولى من الاتفاق استمرت 42 يوما، فيما تتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، لا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.