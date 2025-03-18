"المنطقة الرمادية".. حوارات استقصائية معمقة مع ضيوف غير تقليديين

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا مهمة وشخصيات غالبا ما تكون مغيبة إعلاميا، تقدم الجزيرة نت برنامج "المنطقة الرمادية"، الذي يعتمد على حوارات استقصائية معمقة مع ضيوف غير تقليديين ليكسر حاجز الصمت.

ويستهل "المنطقة الرمادية" حلقاته بحوار مثير مع زعيم الحزب الشيوعي الأميركي جو سيمز، ويفتح نافذة جديدة على قضايا سياسية وتاريخية ربما لا يعرف عنها الكثيرون.

سيمز يعد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الأميركي، فرغم عدم تصدره عناوين الأخبار، فإن قراراته ومواقفه السياسية كان لها دور محوري في تشكيل بعض الأحداث الفارقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتناول حلقات سيمز، المكونة من خمسة أجزاء، العديد من المواضيع المدرجة تحت "المسكوت عنها" في السياسة والمجتمع الأميركي، مستعرضا قضايا ربما لم تجد من يسردها في الساحات.

كونوا على موعد مع طرح أسئلة غير تقليدية واكتشافات جديدة حول تأثيرات هذه الشخصيات غير التقليدية في تشكيل مصير الأمم، وترقبوا العرض الأول من "المنطقة الرمادية" مع جو سيمز على الجزيرة نت.