انطلق من سوريا.. قبرص تنتشل 7 جثث بعد انقلاب قارب مهاجرين

انتشلت السلطات القبرصية جثث 7 أشخاص على الأقل قبالة سواحل البلاد أمس الاثنين في عملية بحث وإنقاذ عقب انقلاب قارب يقلّ مهاجرين.

وقال التلفزيون القبرصي الرسمي إن عددا غير محدد من الأفراد يعتقد أنهم مفقودون وتمكنت السلطات من إنقاذ شخصين على قيد الحياة من المياه الدولية على بعد نحو 55 كيلومترا جنوب شرقي الجزيرة.

وقالت تقارير أخرى إن القارب الذي رُصد في منتصف نهار الاثنين يُعتقد أنه انطلق من طرطوس في سوريا وعلى متنه نحو 20 شخصا.

وقال مركز تنسيق البحث والإنقاذ القبرصي إن هناك تنسيقا لعملية الإنقاذ يجري في المنطقة دون أن يذكر عددا للضحايا.

وقال وزير العدل القبرصي ماريوس هارتزيوتيس في إفادة صحفية "هناك حالة تأهب عالية لشرطة الموانئ، وحادث اليوم و(اكتشاف) الناجي الأول جاء بمحض المصادفة".

وقالت منظمة "آلارم فون"، وهي جماعة تقدم المساعدة للمهاجرين، يوم الأحد، إن أقارب الضحايا تواصلوا معها مساء السبت، مقدمين إحداثيات لآخر موقع معروف لأشخاص كانوا على متن قارب في حالة طوارئ. وأضافت أن آخر موقع معروف يطابق موقع غرق القارب.

وفي منشورها على منصة إكس بتاريخ الأحد (16 مارس/آذار)، قالت المنظمة إنها نقلت المعلومات للسلطات القبرصية التي قالت إنها تحقق في التقرير.

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وتقع جزيرة قبرص، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على بعد حوالي 100 ميل بحري إلى الغرب من لبنان وسوريا. ومطلع العام الماضي، علقت فحص طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد تزايد أعداد القادمين على متن قوارب صغيرة.