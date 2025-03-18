أنباء عن استشهاد المتحدث باسم سرايا القدس

أفادت مصادر من حركة الجهاد الإسلامي اليوم باستشهاد أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، اليوم الثلاثاء إلى جانب زوجته وعدد من أفراد عائلته.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من الحركة أن ناجي أبو سيف المعروف بأبو حمزة استشهد في غارة جوية استهدفت منزله وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عددا من قادة العمل الحكومي في القطاع، إثر استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس/آذار 2025، بعد بعد مرور 85 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 17 يناير/كانون الثاني 2025.

واستأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بعملية عسكرية سمتها "العزة والسيف" مدّعية أنها تستهدف حركة حماس، وتسببت باستشهاد 356 غزيا فضلا عن مئات الجرحى، في حين حملت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان على غزة.