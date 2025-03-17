واشنطن تخالف أمرا قضائيا وترحّل طبيبة لبنانية

كشفت وثائق قضائية أن طبيبة تعمل أستاذا مساعدا في كلية الطب بجامعة براون تم ترحيلها إلى لبنان، على الرغم من أن قاضيا أصدر أمرا بمنع إبعاد حاملي التأشيرة الأميركية فورا من البلاد.

ومن المقرر أن يكون ترحيل الدكتورة رشا علوية (34 عاما) محور جلسة استماع اليوم الاثنين أمام قاض اتحادي في بوسطن، والذي طالب الأحد بمعلومات حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد خالفت أمره "عن عمد".

وقال ليو سوروكين قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إنه تلقى إطارا زمنيا "مفصلا ومحددا" للأحداث من محام يعمل نيابة عن علوية أثار "مزاعم خطيرة" حول ما إذا كان أمره قد انتهك.

ولم تُفصح الإدارة عن سبب إبعاد الطبيبة، لكن ترحيلها جاء في وقتٍ سعت فيه إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.

منع دخول اللبنانية طالبة طب الدكتورة رشا علوية إلى الأراضي الأميركية مع أنها تحمل تأشيرة المؤهلات العالية الاختصاص H1-B وإحتجازها ومصادرة هاتفها، ومحاميها يقول حرس الحدود سيقومون بترحيلها.

R.I. doctor prevented from returning to US after visiting her parents in Lebanon

Dr. Rasha… — ربيع (@rabiih) March 15, 2025

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وقال هيلتون بيكام، المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود، في بيان إن المهاجرين يتحملون عبء إثبات جدارتهم بقبول دخولهم، مضيفا أن مسؤولي الإدارة "يلتزمون ببروتوكولات صارمة لتحديد التهديدات ومنعها".

ووفقا لدعوى قضائية رفعتها يارا شهاب، قريبة رشا علوية، فقد تم اعتقال الطبيبة، وهي مواطنة لبنانية تعيش في بروفيدنس، يوم الخميس بعد وصولها إلى مطار لوجان الدولي في بوسطن عائدة من لبنان بعد زيارة لأقاربها.

وتحمل علوية تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما جاءت لأول مرة لإكمال زمالة لمدة عامين في جامعة ولاية أوهايو قبل إكمال زمالة في جامعة واشنطن ثم الانتقال إلى برنامج الطب الباطني في جامعة ييل-واتربري، والذي أكملته في يونيو/حزيران.

ووفقا للدعوى، حصلت علوية أثناء وجودها في لبنان، على تأشيرة إتش-1 بي من القنصلية الأميركية تتيح لها دخول الولايات المتحدة للعمل في جامعة براون. وتُمنح هذه التأشيرات للأشخاص من دول أخرى العاملين في مهن متخصصة.

وعلى الرغم من ذلك، احتجزتها إدارة الجمارك وحماية الحدود في المطار لأسباب غير معلومة حتى الآن لأفراد أسرتها. وأشارت الدعوى القضائية إلى أن حقوقها انتهكت.

منع الدكتورة اللبنانية رشا علوية من الدخول الى أمريكا بعد عودتها من زيارة عائلية في لينان رغم امتلاكها تأشيرة H-1B الخاصة بالمتخصصين ذو المهارات العالية. الواقعة الصادمة ضجت بها الصحافة الأميركية، حيث تم منع علوية، أخصائية أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، من دخول الولايات المتحدة… pic.twitter.com/MJqG00PKzX — Leen Syria (@LeenahAladhal) March 15, 2025

وردا على الدعوى القضائية، أصدر سوروكين مساء الجمعة أوامر تمنع ترحيل علوية من ماساتشوستس دون إخطار المحكمة قبل 48 ساعة من الترحيل، وطلب إحضارها إلى جلسة في المحكمة اليوم الاثنين.

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ومع ذلك، ذكر محامي قريبتها أن بعد صدور هذا الأمر تم نقل علوية جوا إلى باريس حيث تستقل بعد ذلك طائرة متجهة إلى لبنان.

وطلب سوروكين من الحكومة تقديم رد قانوني وواقعي بحلول صباح اليوم الاثنين قبل جلسة الاستماع المقررة مسبقا، وحفظ جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها من الوثائق المتعلقة بوصول علوية وترحيلها.