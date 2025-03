واشنطن تخالف أمرا قضائيا وترحّل طبيبة لبنانية

كشفت وثائق قضائية أن طبيبة تعمل أستاذا مساعدا في كلية الطب بجامعة براون تم ترحيلها إلى لبنان، على الرغم من أن قاضيا أصدر أمرا بمنع إبعاد حاملي التأشيرة الأميركية فورا من البلاد.

ومن المقرر أن يكون ترحيل الدكتورة رشا علوية (34 عاما) محور جلسة استماع اليوم الاثنين أمام قاض اتحادي في بوسطن، والذي طالب الأحد بمعلومات حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد خالفت أمره "عن عمد".

وقال ليو سوروكين قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إنه تلقى إطارا زمنيا "مفصلا ومحددا" للأحداث من محام يعمل نيابة عن علوية أثار "مزاعم خطيرة" حول ما إذا كان أمره قد انتهك.

ولم تُفصح الإدارة عن سبب إبعاد الطبيبة، لكن ترحيلها جاء في وقتٍ سعت فيه إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.

منع دخول اللبنانية طالبة طب الدكتورة رشا علوية إلى الأراضي الأميركية مع أنها تحمل تأشيرة المؤهلات العالية الاختصاص H1-B وإحتجازها ومصادرة هاتفها، ومحاميها يقول حرس الحدود سيقومون بترحيلها.

R.I. doctor prevented from returning to US after visiting her parents in Lebanon

Dr. Rasha…

— ربيع (@rabiih) March 15, 2025