ناشطون: حملة الإقالات والاستقالات بإسرائيل هي بداية انهيار الاحتلال

شهدت الساحة الإسرائيلية تطورا جديدا تصاعدت معه الخلافات السياسية، إثر إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة في الداخل الإسرائيلي، حيث اعتبره سياسيون محاولة لتعزيز بقاء نتنياهو في السلطة، خاصة وسط تورط مقربين منه في قضايا فساد وتزايد الانتقادات حول مسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية، ولا سيما تلك المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي تعقيبه على القرار، قال رونين بار "إقالتي ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، ورئيس الوزراء أوضح أن قراره يستند إلى مزاعم بوجود انعدام ثقة مستمر".

وأضاف أن التحقيقات المتعلقة بأحداث أكتوبر كشفت أن السياسات الحكومية، وخصوصا تلك التي اتبعت خلال العام السابق للحادثة، لعبت دورا كبيرا في الإخفاقات الأمنية.

🚨🚨🚨Netanyahu decided to fire the director of Shin Bet Ronen Bar and will bring it to a vote in the cabinet this week. The Shin Bet is currently investigating the alleged contacts between Netanyahu's senior advisers and the Qatari government — Barak Ravid (@BarakRavid) March 16, 2025

מר נתניהו נושא באחריות העליונה למחדל הנורא בתולדות ישראל, והיה צריך להתפטר מזמן. מדיניותו הפאסיבית והתבוסתנית איפשרה לחמאס ולחיזבאללה להיבנות כמעצמות טרור על גבולותינו משך 15 שנה.

כפי שכתב בספרו, גם כשאני דרשתי את השמדת חמאס, הוא בלם זאת ואף התגאה בכך. אכן, ראשי צה״ל, אמ״ן… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) March 16, 2025

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وشهدت الإقالة مواقف متباينة بين التأييد والمعارضة فقد أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطوة نتنياهو، قائلا:

"هناك أسباب كثيرة ومقنعة لإقالة رئيس الشاباك، وكان يجب اتخاذ هذه الخطوة منذ زمن، وبعد سبعة عشر شهرا من الفشل، هل لا يزال هناك جدل حول وجوب الإقالة؟"

יש הרבה מאוד סיבות מקצועיות טובות להדחה של רונן בר. היא היתה צריכה להתרחש כבר מזמן. אבל תגידו, באיזו מדינה נורמלית צריך בכלל סיבה מיוחדת להדיח ראש ארגון מודיעין שאחראי אישית למחדל מודיעיני נורא שהביא לאסון הגדול בתולדות מדינת ישראל?! ישובים ומוצבים שלמים נכבשו, אלף ומאתיים איש… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 17, 2025

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فوجه انتقادا حادً للقرار، معتبراً أنه: "خطوة متسرعة وغير قانونية، جاءت بمجرد أن بدأ الشاباك التحقيق في مكتب نتنياهو".

"ברגע שהשב"כ התחיל לחקור את הלשכה שלו, נתניהו החליט לפטר את רונן בר בהליך שהוא בהול, פרנואידי ובניגוד עניינים ברור": ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, על כוונת רה"מ לפטר את ראש השב"כ >>> https://t.co/YKCGujqBcv#הבוקרהזה @golan_aryeh pic.twitter.com/RGwTiBfzmq — כאן | רשת ב (@ReshetBet) March 17, 2025

ردود فعل عربية على منصات التواصل الاجتماعي

هذا الجدل المتصاعد في الشارع الإسرائيلي ومنصات التواصل أثار اهتمام رواد العالم الافتراضي في العالم العربي، حيث عبر الناشطون عن آرائهم تجاه ما وصفوه بـ"الانهيار الداخلي" في إسرائيل.

ويرى العديد من المعلقين أن هذه التطورات تمثل بداية انهيار داخلي في إسرائيل، متوقعين تصاعد "حرب تسريبات" قوية تهز أركان الدولة، في ظل ما وصفوه بصراع نتنياهو مع الدولة العميقة.

لم يحدث أمر كهذا في تاريخ الكيان الإسرائيلي رئيس الشاباك يعلن رفضه قرار المستوى السياسي برئاسة نتنياهو بإقالته. https://t.co/fov7bQWBG0 — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 16, 2025

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وأشار بعض الناشطين إلى أن الإقالات المتتالية داخل المؤسسات الإسرائيلية تعكس أزمة داخلية عميقة وخلافات بلغت حدّ التناحر، واعتبروا أن هذه التوترات دليل على هزيمة الاحتلال سياسيا واستخباراتيا وعسكريا.

وعلق آخرون على سلسلة الإقالات التي أعقبت معركة "طوفان الأقصى"، وشملت عددا من المسؤولين البارزين، منهم:

رئيس الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون حاليوة – استقال، وقائد الفرقة الجنوبية يرون فنكلمان استقال أيضا، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي هو الآخر استقال، أما وزير الدفاع يوآف غالانت فقد أقيل، والآن رئيس الشاباك رونين بار.

"كانوا في مناصبهم خلال 7 أكتوبر" رئيس الوزراء بنيامين نتنـ ياهو

رئيس الشاباك رونين بار "أُقيل"

رئيس الأركان هرتسي هليفي "استقال"

وزير الدفاع يوآف غالانت "أُقيل"

قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان "استقال"

رئيس شعبة العمليات عوديد بسيوك "استقال"

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية… pic.twitter.com/NXFaX38Gdt — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 17, 2025

وأشاروا إلى أن هذه السلسلة تمثل انعكاسا للفشل العسكري والسياسي، مؤكدين أن الوضع الحالي يكشف عن حالة تفكك كبيرة داخل المنظومة الإسرائيلية.