ناشطون: حملة الإقالات والاستقالات بإسرائيل هي بداية انهيار الاحتلال

شهدت الساحة الإسرائيلية تطورا جديدا تصاعدت معه الخلافات السياسية، إثر إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة في الداخل الإسرائيلي، حيث اعتبره سياسيون محاولة لتعزيز بقاء نتنياهو في السلطة، خاصة وسط تورط مقربين منه في قضايا فساد وتزايد الانتقادات حول مسؤوليته عن الإخفاقات الأمنية، ولا سيما تلك المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي تعقيبه على القرار، قال رونين بار "إقالتي ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، ورئيس الوزراء أوضح أن قراره يستند إلى مزاعم بوجود انعدام ثقة مستمر".

وأضاف أن التحقيقات المتعلقة بأحداث أكتوبر كشفت أن السياسات الحكومية، وخصوصا تلك التي اتبعت خلال العام السابق للحادثة، لعبت دورا كبيرا في الإخفاقات الأمنية.

🚨🚨🚨Netanyahu decided to fire the director of Shin Bet Ronen Bar and will bring it to a vote in the cabinet this week. The Shin Bet is currently investigating the alleged contacts between Netanyahu's senior advisers and the Qatari government

— Barak Ravid (@BarakRavid) March 16, 2025