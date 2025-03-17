محاكمة نتنياهو تتوقف 10 دقائق لتسليمه تحديثا أمنيا

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة الثامنة عشرة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقف جلسة محاكمة نتنياهو لمدة 10 دقائق بعد تسليمه تحديثا أمنيا خلال الجلسة.

وكانت المحكمة حددت قبل أسبوعين عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ24 جلسة ما يعني تبقي 6 جلسات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و4000″، حيث قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

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وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

مناقشة إقالة رئيس الشاباك

وخلال جلسة محاكمة نتنياهو، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن عددا من الإسرائيليين تظاهروا خارج المحكمة ضد قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار.

والأحد، قال نتنياهو إنه قرر تقديم مقترح للحكومة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، بدعوى غياب الثقة بينهما.

وستناقش الحكومة الأربعاء المقبل قرار نتنياهو إقالة بار، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وفي الأيام الأخيرة احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا "أنها لا تجيب عن الأسئلة".