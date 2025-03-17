مئات المظاهرات اليمنية نصرة لغزة وضد التصعيد الأميركي

شهدت محافظات يمنية عدة، اليوم الاثنين، تنظيم نحو 500 مظاهرة ووقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف، تضامنا مع قطاع غزة، تحت شعار "ثابتون مع غزة ونواجه التصعيد الأميركي بالتصعيد".

وجاءت المظاهرات تلبية لدعوة من زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي غداة غارات جوية على مناطق يمنية أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وفق ما قاله في كلمة له أمس الأحد.

وتوزعت المظاهرات على أكثر من 500 ساحة في صنعاء و14 محافظة يمنية من بينها صعدة، وذمار، وعمران، والمحويت، والجوف، (شمالي البلاد)، وحجة، وريمة (شمال غرب)، والحُديدة (غرب)، وتعز والبيضاء (وسط)، والضالع، ولحج، (جنوب) وفق ما نقلته الأناضول عن موقع 26 سبتمبر التابع لجماعة الحوثي.

🔵 من بيان المسيرات المليونية في #ميدان_السبعين:

نؤكد على موقفنا الثابت بالوقوف مع إخواننا في #غزة في مواجهة كل المخاطر التي تستهدفهم.. pic.twitter.com/Hc2HJiXMvr — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 17, 2025

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية، ورددوا شعارات من بينها "يا غزة نحن معكم، لن تكونوا وحدكم"، و"بالله تعالى سبحانه.. نتحدى الشر وأعوانه".

وأعلن المشاركون، وفق بيان موحّد تُلي خلال التظاهرات، عن "التحرك الشامل في مواجهة العدوان والتصعيد الأميركي الأخير، والتعبئة العامة والمقاطعة الاقتصادية.

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والسبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد الحوثيين في اليمن.

وتعد هذه أول ضربات على اليمن منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

واليوم، قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها تواصل عملياتها ضد الحوثيين، فيما أعلنت الجماعة استهداف حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وبثت القيادة الوسطى الأميركية فيديو يظهر إقلاع مقاتلات أميركية من إحدى حاملات الطائرات لشن هجمات ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وفي المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن غارتين أميركيتين استهدفتا، فجر اليوم الاثنين، مديرية زبيد بالحُديدة غربي اليمن، كما استهدفت غارة أخرى المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وأدت الضربات الأميركية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مقتل العشرات خلال نهاية الأسبوع، وفق وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وشرع الحوثيون في مهاجمة "السفن المرتبطة بإسرائيل" منذ اندلاع الحرب بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تضامنا مع الفلسطينيين، قبل أن يعلنوا استئناف هجماتهم ما لم تسمح إسرائيل بدخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر.