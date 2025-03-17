عاجل,
أخبار

عاجل | مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تشكل لجنة لاستكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية تضم 5 أعضاء

17/3/2025-|آخر تحديث: 17/3/202502:35 م (توقيت مكة)

عاجل | مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تشكل لجنة لاستكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية تضم 5 أعضاء

عاجل | مصادر للجزيرة: اللجنة سيرأسها محافظ دير الزور السابق حسين السلامة

عاجل | مصادر للجزيرة: اجتماع مرتقب للجنة المكلفة من قبل الرئاسة السورية ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية

عاجل | مصادر للجزيرة: اللقاء بين اللجنة ومظلوم عبدي سيعقد الأربعاء القادم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا

عاجل | مصادر للجزيرة: اللجنة ستتولى الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري ومظلوم عبدي ومتابعة تفاصيله

عاجل | مصادر للجزيرة: سيتم تشكيل لجان تخصصية لاحقا تبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تناولها الاتفاق

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان