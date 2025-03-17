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عاجل | مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تشكل لجنة لاستكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية تضم 5 أعضاء
17/3/2025-|آخر تحديث: 17/3/202502:35 م (توقيت مكة)
عاجل | مصادر للجزيرة: الرئاسة السورية تشكل لجنة لاستكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية تضم 5 أعضاء
عاجل | مصادر للجزيرة: اللجنة سيرأسها محافظ دير الزور السابق حسين السلامة
عاجل | مصادر للجزيرة: اجتماع مرتقب للجنة المكلفة من قبل الرئاسة السورية ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية
عاجل | مصادر للجزيرة: اللقاء بين اللجنة ومظلوم عبدي سيعقد الأربعاء القادم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا
عاجل | مصادر للجزيرة: اللجنة ستتولى الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري ومظلوم عبدي ومتابعة تفاصيله
عاجل | مصادر للجزيرة: سيتم تشكيل لجان تخصصية لاحقا تبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تناولها الاتفاق
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة