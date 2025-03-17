3 شهداء في وادي غزة وشح المساعدات يفاقم المعاناة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في قطاع غزة إثر قصف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، الذي تتنصل تل أبيب من الالتزام ببنوده، ما فاقم المأساة الإنسانية لأهالي القطاع.

وأوضح مراسل الجزيرة، أن الشهداء الثلاثة ارتقوا في غارة بطائرة إسرائيلية مسيّرة على منطقة وادي غزة وسط القطاع اليوم.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع 3 إصابات إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية على فلسطينيين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

واستشهد فلسطيني، مساء أمس الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية في غزة، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيا قرب دوار الكويت جنوب شرقي حي الزيتون، ما أدى إلى استشهاده فورا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفا و572 شهيدا، و112 ألفا و32 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

إغلاق المعابر

في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة لليوم الـ 16 على التوالي، ما يمنع دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى القطاع. ومن ثم تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، نظرا لشح المواد الغذائية.

إعلان

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الإغلاق أثر في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي بفعل منع وصول الإمدادات الطبية إلى المستشفيات ما يهدد حياة آلاف المرضى. كما أدى منع دخول الوقود إلى شلل في قطاع المواصلات، وهو ما يعيق وصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات.

كما يواجه سكان القطاع أزمة مياه خانقة زاد من سوئها تعطل تشغيل محطات المياه بسبب انقطاع الكهرباء.

تحذير أممي

من جانبها أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدم دخول أي إمدادات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وإزاء استمرار إغلاق المعبر حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من خطر المجاعة على أطفال غزة قائلة: إن مليون طفل في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة وسط انعدام الضروريات الأساسية، ومئات الآلاف في قطاع غزة يفتقرون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

واعتبرت المفوضة الأوروبية، للتعاون الدولي، الوضعَ في غزة "مقلقا للغاية" مؤكدة، أن القانون الدولي الإنساني غير قابل للتفاوض.