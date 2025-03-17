قصف إسرائيلي على محيط درعا السورية

استهدف قصف جوي إسرائيلي محيط مدينة درعا السورية، في حين قال إعلام إسرائيلي إن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في جنوب سوريا.

وقد أوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية مستهدفة محيط مدينة درعا"، في حين وثقت منصات مشاهد من القصف الإسرائيلي.

كما قال مراسل الجزيرة إن سيارات الإسعارف هرعت إلى المكان، مشيرا إلى أن هناك حالة من الهلع لدى الأهالي جراء القصف.

قصف جوي إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا في مدينة #درعا جنوبي #سوريا.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت#الأخبار #الجزيرة_سوريا pic.twitter.com/DdItLqMYb5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 17, 2025

وسبق أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت أواخر فبراير/شباط الماضي موقعا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع السورية في تل الحارة بريف درعا الغربي، إلى جانب غارات على مناطق سورية عدة من بينها العاصمة دمشق.

لحظة قصف الاحتلال موقعاً في درعا جنوب سوريا. pic.twitter.com/f5XZJ7NnGs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 17, 2025

وقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا بشنّ مثل هذه الضربات ضد من "كل من يهاجمنا" في المنطقة، وفق قوله.

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وقال نتنياهو في فبراير/شباط الماضي إن جنوب سوريا يجب أن يكون "منزوع السلاح بشكل كامل"، مشيرا إلى أن حكومته لن "تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها".

بدروه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق إن إسرائيل "ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد من سوريا" بحسب وصفه، وذلك في ظل استمرار التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري.

وأوضح كاتس أن إسرائيل سوف تضمن أن يظل جنوب سوريا منزوع السلاح وخاليا من التهديدات، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق الأمنية وجبل حرمون (جبل الشيخ) وستحمي مجتمعات الجولان والجليل، بحسب تعبيره.

وإثر الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شنّت اسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا، قالت إن هدفها منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.