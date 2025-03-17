رواندا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا

أعلنت رواندا اليوم الإثنين قطع علاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وطردت جميع دبلوماسييها من أراضيها، أعقبه إعلان بلجيكا دبلوماسي رواندا أشخاصا غير مرغوب فيهم وسط توتر العلاقات بين البلدين بسبب الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الرواندية أمرها لـ" جميع دبلوماسيي بلجيكا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة"

وفي أعقاب ذلك قالت بلجيكا إن الدبلوماسيين الروانديين لم يعودوا مرحبًا بهم في البلاد، بعد أن أعلنت رواندا قطع جميع العلاقات الدبلوماسية.

وعلى منصة "إكس" كتبت وزيرة الخارجية البلجيكية ماكسيم بريفو تقول "تأسف بلجيكا لقرار رواندا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا وإعلان الدبلوماسيين البلجيكيين شخصيات غير مرغوب

فيها ".

وأضافت "هذا إجراء غير متناسب ويظهر أنه عندما نختلف مع رواندا، فإنهم يفضلون عدم الانخراط في الحوار".

وفي وقت سابق أمس اتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بلجيكا بالترويج لعقوبات دولية على بلاده على خلفية الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال خلال تجمع جماهيري في العاصمة كيغالي" إن بلجيكا، بصفتها المستعمر السابق لرواندا، لها تاريخ في تقويض البلاد، واستولت على جزء كبير من أراضي رواندا ومنحتها للكونغو خلال الحقبة الاستعمارية، مما جعل رواندا تبدو أصغر من بلجيكا".