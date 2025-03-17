روسيا تعلن تدمير 72 مسيرة أوكرانية منها 36 فوق كورسك

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن قواتها دمرت 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية من بينها 36 فوق منطقة كورسك، لكن كييف أعلنت أنها تتعرض لهجوم روسي بطائرات مسيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها نقلته وكالة أنباء سبوتينيك أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 72 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية.

وجاء في البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 72 طائرة مسيرة من بينها 36 مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و13 مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و7 مسيرات فوق إقليم مقاطعة أوريول، و4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد.

يضاف إلى هذا العدد ـ حسب البيان الروسي ـ تدمير 3 مسيرات، فوق كل من أراضي مقاطعات بريانسك وروستوف وجمهورية كالميكيا، ومسيرتين فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا.

على الجانب الآخر قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على كييف.

وأضاف في منشور على تطبيق تليغرام إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تحاول صد الهجوم.

وسمع شهود عيان دوي انفجارات في أجزاء من المدينة بدا أنها ناجمة عن أنظمة دفاع جوي تقوم بعملها.

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وتعلن روسيا بشكل شبه يومي تدمير مسيرات أوكرانية أطلقت نحو أراضيها. بينما تؤكد كييف أنها تنفذ هذه الضربات ردا على الغزو الروسي وأنها تستهدف خصوصا منشآت للطاقة وأخرى لوجستية يستخدمها الجيش الروسي لتنفيذ عملياته على الأراضي الأوكرانية.