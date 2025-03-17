الاحتلال يدفع بتعزيزات إلى جنين ويهجّر 200 عائلة من مخيم طولكرم

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية من حاجز الجَلَمة إلى مخيم جنين في الضفة الغربية، في ظل تواصل حصار المدينة والمخيم لليوم الـ56 على التوالي.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من دوار العود مع تواصل إغلاق المداخل كافة بالسواتر الترابية، إضافة إلى إحراق وهدم منازل فلسطينيين داخل المخيم.

كما شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقالات شملت عدة مدن وقرى الليلة الماضية وأسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينهم أسرى سابقون.

وجنوب مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة ومنطقة وادي السمن ومدينتي دورا ويطا، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم طفل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله ومخيم الجلزون للاجئين وبلدتي المزرعة الغربية وجِفْنا وقرية نِعلِين وسط الضفة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

في غضون ذلك، أجبرت قوات الاحتلال نحو 200 عائلة فلسطينية على النزوح من مخيم طولكرم والأحياء المجاورة له خلال اليومين الماضيين.

وأبلغت قوات الاحتلال العائلات المتبقية في حارة "قَاقون" بضرورة مغادرة منازلها في المخيم، بينما اعتدت على مواطنين آخرين في حارة "أبو الفول" في أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لأخذ بعض المستلزمات الضرورية.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أجبر -أمس الأحد- من تبقى من سكان حارة "مربعة حنون" في المخيم على إخلاء منازلهم بالقوة.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، على فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، بعد أن حاولوا دخول المخيم الليلة الماضية، حيث واصل تهديداته للسكان بالعقاب في حال العودة إلى منازلهم أو الاقتراب منها.

اقتحامات

وقد اقتحمت دوريات راجلة تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي مخيم شِعفاط للاجئين بمدينة القدس المحتلة، وشنت حملة دهم وتفتيش على عدة منازل، إضافة لاقتحام بلدة قفين شمال مدينة طولكرم، وبلدة يعبد جنوبي مدينة جنين واعتقال عدد من سكانها قبل أن تنسحب منها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من بيت لحم، و3 آخرين من طولكرم، كما اعتقلت تلك القوات فتيين اثنين وشابا آخر من رام الله، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.

ومنذ أسابيع، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا على مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، مما أسفر عن عشرات الشهداء وتهجير نحو 40 ألفا من الأهالي من المخيمات، وتدمير بنيتها التحتية إلى حد كبير.