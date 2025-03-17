استطلاع بأميركا: الشباب فقد الثقة في الدولة

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن استطلاع رأي لمؤسسة "غالوب" أن ثقة الشباب الأميركي في أجهزة الحكومة انخفضت بشكل كبير إلى أحد أدنى المستويات في أي دولة مزدهرة.

وخلص الاستطلاع إلى أن نسبة الشبان الأميركيين الذين يرون تغييبا لحرية اختيار مصيرهم بلغت 31% في عام 2024، وهو مستوى أسوأ من جميع الاقتصادات الغنية الأخرى، باستثناء اليونان وإيطاليا.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن الاستطلاع لا يغطي التداعيات المباشرة لولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية التي بدأها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي خلفا للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأظهرت استطلاعات غالوب، التي تم إجراؤها من خلال استبيان 70 ألف شخص عالميا على مدى عامي 2023 و2024، أن نسبة الشباب الأميركيين الذين يقولون إنهم لا يثقون بالنظام القضائي وصلت إلى مستوى قياسي في عام 2024، بينما خلص إلى أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما أيضا لا يثقون بالشرطة.

وحسب الصحيفة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأميركا، بلغ عدد حالات زيارة غرف الطوارئ بسبب إيذاء النفس 384 شخصا لكل 100 ألف نسمة للأعمار بين 10 إلى 29 عاما في 2022، مقارنة بـ260 شخصا قبل عقد من الزمن، وهو معدل 4 أضعاف نظيره للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أكثر.