مسؤول إغاثي يروي للجزيرة نت عن مجزرة بيت لاهيا

قال رئيس مجلس أمناء "مؤسسة الخير" قاسم رشيد أحمد إن 8 من فريق المؤسسة قتلوا أمس السبت في بيت لاهيا في شمال غزة، مؤكدا أن الادعاء الإسرائيلي بأنهم كانوا مسلحين مجرد أكاذيب من قبل الاحتلال.

وأكد رشيد أحمد في حديث مع الجزيرة نت أن بعض الضحايا متطوعون ومصورون ومتعاقدون وعملوا مع المؤسسة لفترة طويلة وقاموا بعمل صحفي مميز، قائلا إن حكومة بنيامين نتنياهو تقتل حتى الأطفال ولا تفرق بين أحد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" أمس السبت عن مؤسسة الخير أن الغارة الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال القطاع تسببت في مقتل 8 عمال إغاثة بالإضافة إلى شخص مدني.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "مجزرة وحشية مروعة في منطقة بيت لاهيا راح ضحيتها 9 شهداء يعملون في مؤسسة خيرية كانت تقوم بأعمال إنسانية في مراكز الإيواء والنزوح".

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان "رصد مسلحين اثنين قاما بتشغيل مسيّرة في بيت لاهيا شمال غزة"، مدعيا أن ذلك "شكل تهديدا على قوات الجيش فقامت القوات باستهدافهما".

وبشأن العمل الإنساني للمؤسسة، قال رشيد أحمد إن مؤسسة الخير -وهي مؤسسة خيرية مقرها في بريطانيا وتركيا- أدخلت إلى قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكبر قدر من المساعدات من بين بقية المؤسسات الخيرية وستواصل ذلك عند فتح المعابر.