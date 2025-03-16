مئات الآلاف يشاركون في الاحتفالات بذكرى الثورة السورية

شارك مئات آلاف السوريين في احتفالات شهدتها مختلف مناطق البلاد بالذكرى الـ14 للثورة السورية، وهي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتجمّع الآلاف حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت في ساحة الأمويين وسط دمشق رافعين الأعلام السورية، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وشاركت مروحية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية في الاحتفالات بساحة الأمويين.

طائرات الجيش العربي السوري تشارك أهالي الشام احتفالاتهم بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.#سانا#سوريا_تنتصر pic.twitter.com/RULwGxp6Zu — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 15, 2025

وألقت المروحيات العسكرية ورودا على المحتفلين في الساحة، كما عمدت إلى التحليق على ارتفاع منخفض وألقت منشورات تؤكد على واجب الجيش السوري في حماية السوريين.

وحملت تلك المنشورات مباركة للسوريين بهذه المناسبة وتأكيدا على قيم الحرية والكرامة التي انتفض من أجلها الشعب السوري، وضرورة المشاركة في بناء الدولة بعد رحيل النظام المخلوع.

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حشود بالمحافظات

كما شاركت حشود كبيرة في الاحتفالات بكل من حلب وحمص وحماة وإدلب واللاذقية وغيرها من المحافظات السورية.

وعبر متظاهرون عن سعادتهم الغامرة بالحرية بعد سقوط نظام الأسد.

ورفع المحتفلون العلم السوري الذي مثّل راية للثورة طوال سنواتها، ورددوا هتافات طالبت بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق.

وكتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة إكس "سنبقى مدينين لصرخة الحرية الأولى، تلك التي انطلقت من درعا مهد الثورة السورية وعمّت جميع المدن، وأوفياء للتضحيات العظيمة التي قدّمها شعبنا عبر أكثر من 14 عاما".

وأضاف الشيباني "سنواصل العمل حتى نمكّن شعبنا بكافة أطيافه وعلى كامل أرضه من العيش بحرية وكرامة".