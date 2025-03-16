عشرات القتلى والجرحى بحريق ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية

لقي العشرات مصرعهم وأصيب أكثر من 100 جراء حريق في ملهى ليلي مكتظ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في مقدونيا الشمالية، وسط تقديرات بأن عدد الحاضرين تجاوز ألف شخص.

وقال وزير الداخلية بانشيه توشكوفسكي على هامش تفقده موقع الحريق "حسب المعطيات المتوافرة الى الآن، لقي 59 شخصا حتفهم وتم التعرف على هوية 35 منهم".

وذكر توشكوفسكي أن أوامر اعتقال صدرت بحق 4 أشخاص، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الشرطة اعتقلت مالك الملهى.

ووقع الحريق في ملهى "بالس" في بلدة كوتشاني شرق البلاد بعد أن تسبب شرر ألعاب نارية في اشتعال السقف فوق المكان المخصص لأعضاء فرقة موسيقية.

وأظهر مقطع فيديو فرقة موسيقية تعزف على المسرح وعلى جانبيها صاروخان ناريان يطلقان شررا أبيض اللون تسبب في اشتعال النار في السقف.

NIGHTCLUB FIRE KILLS 59—PYROTECHNICS TO BLAME🚨🇲🇰 🔥A fire at Pulse nightclub in North Macedonia killed 59 and injured 150 after pyrotechnics ignited the ceiling. Panic broke out as people rushed to escape. The club owner is arrested, and authorities are hunting four more. pic.twitter.com/hkn4z3Xc8n — Global Dissident (@GlobalDiss) March 16, 2025

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وتسبب الحريق في حالة من الذعر على الفور، وتفرق رواد الملهى الليلي كل في اتجاه وسط الفرار إلى المخارج.

وقال وزير الصحة أربين تارافاري إن نحو 148 شخصا نُقلوا إلى مستشفيات بالعاصمة سكوبيا وفي كوتشاني وبلدات مجاورة، مضيفا أن 18 شخصا إصابتهم خطيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة أن 27 شخصا نقلوا لمستشفى مدينة سكوبيا مصابين بحروق بالغة، بينما يتلقى 23 آخرون العلاج في مركز طبي. وأشارت إلى وجود قُصر بين المصابين.

ردود فعل

وكتب رئيس الوزراء خريستيان ميكوسكي على فيسبوك "إنه يوم صعب وحزين جدا لمقدونيا، إن فقدان هذا العدد الكبير من الشباب أمر لا يُعوّض، وآلام العائلات والأقارب والأصدقاء لا يمكن قياسها".

وأضاف "في هذه الأوقات الحزينة، نتقدم بأحر التعازي لمن فقدوا أحباءهم. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين والتحلي بالقوة لعائلات الضحايا لمساعدتهم على تحمل هذه الخسارة الفادحة، سيبذل الشعب والحكومة كل ما في وسعهما لتخفيف آلامهم ومساعدتهم في هذه الأوقات العصيبة".

من جهته، وصف رئيس الوزراء البلغاري روسن جيليازكوف الحريق بأنه "مأساة إنسانية هائلة" وعرض مساعدة بلاده من أجل نقل ومعالجة المصابين في مشافي صوفيا وفارنا. وأضاف على فيسبوك "لقد أمرت بالاستعداد التام لاستقبالهم وتمت تعبئة القوات الجوية البلغارية".

كما عرض رئيس الوزراء الألباني إيدي راما المساعدة قائلا إن بلاده "يمكنها تقديم أي مساعدة قد تكون ضرورية". وبدوره، أعرب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور على منصة "إكس" عن الاستعداد لتقديم المساعدة "في هذه الأوقات الصعبة".

ومن جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس على منصة "إكس" إنها تشعر بحزن بالغ بسبب الحريق المأسوي الذي أودى بحياة عدد كبير من الشباب في كوتشاني و"الاتحاد الأوروبي يشارك شعب مقدونيا الشمالية الحزن والألم".