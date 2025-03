عشرات القتلى والجرحى بحريق ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية

لقي العشرات مصرعهم وأصيب أكثر من 100 جراء حريق في ملهى ليلي مكتظ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في مقدونيا الشمالية، وسط تقديرات بأن عدد الحاضرين تجاوز ألف شخص.

وقال وزير الداخلية بانشيه توشكوفسكي على هامش تفقده موقع الحريق "حسب المعطيات المتوافرة الى الآن، لقي 59 شخصا حتفهم وتم التعرف على هوية 35 منهم".

وذكر توشكوفسكي أن أوامر اعتقال صدرت بحق 4 أشخاص، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الشرطة اعتقلت مالك الملهى.

ووقع الحريق في ملهى "بالس" في بلدة كوتشاني شرق البلاد بعد أن تسبب شرر ألعاب نارية في اشتعال السقف فوق المكان المخصص لأعضاء فرقة موسيقية.

وأظهر مقطع فيديو فرقة موسيقية تعزف على المسرح وعلى جانبيها صاروخان ناريان يطلقان شررا أبيض اللون تسبب في اشتعال النار في السقف.

