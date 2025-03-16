الدفاع السورية: مسلحون من حزب الله عبروا الحدود وقتلوا 3 من قواتنا

قالت وزارة الدفاع السورية للجزيرة إن مسلحين من حزب الله اللبناني عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري.

من جانبه، أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة بأن اشتباكات تدور مساء اليوم على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين.

اشتباكات على الحدود اللبنانية – السورية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين#فيديو pic.twitter.com/aek2jp5Agx — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) March 16, 2025

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مديرية الإعلام في مدينة حمص السورية أن "مليشيا حزب الله توغلت داخل الحدود السورية، وقتلت 3 مقاتلين تابعين لوزارة الدفاع السورية، وعملت على سحب جثثهم إلى داخل الحدود اللبنانية".

وأشارت إلى أن الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر اللبناني السلطات السورية عند معبر جوسي-القاع الحدودي جثث المقاتلين الثلاثة الذين وجُدوا قرب بلدة القصر بعد ظهر اليوم.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أو حزب الله بيان رسمي حول الواقعة.

وقبل أيام نفى حزب الله اللبناني والحليف السابق لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضلوعه بالأحداث التي جرت في الساحل السوري، مشددا على أنه ليس طرفا في الصراع، وذلك بعدما شن فلول نظام بشار الأسد سلسلة هجمات دامية بالمنطقة.