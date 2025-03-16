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عاجل | وزارة الدفاع السورية للجزيرة: مسلحون من حزب الله عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري

16/3/2025-|آخر تحديث: 16/3/202510:07 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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