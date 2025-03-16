الحوثيون يتوعدون بالرد والضربات الأميركية قد تستمر أسابيع

توعدت جماعة الحوثي بالرد على الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت صنعاء ومناطق أخرى في اليمن، بينما قال مسؤولون أميركيون إن الهجمات قد تستمر أسابيع بهدف وقف تهديد الملاحة البحرية في المنطقة.

وبدأت الغارات الأميركية مساء أمس السبت بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وقال الحوثيون إنها استهدفت صنعاء ثم توسّعت في وقت مبكر اليوم الأحد لتشمل صعدة وذمار.

وقال مسؤولون أميركيون إن الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات هاري ترومان في البحر الأحمر، واستهدفت عشرات المواقع بينها الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات.

وفي حين قال مسؤولون أميركيون إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية، أكدت جماعة الحوثي أن القصف استهدف مواقع مدنية مما أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 9 آخرين.

وتأتي الهجمات الأميركية بعد أن صنفت الحوثيون أنهم سيستأنفون استهداف السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية بالمنطقة ردا على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وبعد أن أعادت إدارة ترامب تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".

جماعة أنصار الله تندد بالغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية #صنعاء، وتؤكد أنها ستقابل التصعيد بالتصعيد ولن تتراجع عن إسناد #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/JxNHStk5BC — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 15, 2025

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تصعيد بتصعيد

وندد المكتب السياسي للجماعة بالغارات الجوية، وقال إن "العدوان الأميركي البريطاني" لن يمر دون رد، وإن قواتهم على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

وأضاف المكتب السياسي -في بيان- أن هذه الغارات لن تثني الشعب اليمني عن الاستمرار في دعم فلسطين بإسناد أهل غزة ومقاومتها.

وقال البيان إن "العدوان السافر على بلدنا يؤكد أن أميركا تحارب نيابة عن الكيان الصهيوني".

من جهته، قال المتحدث بامس الحوثيين في وقت مبكر اليوم إن الغارات الأميركية على اليمن "عدوان على دولة مستقلة وتشجيع لإسرائيل على حصارها الجائر لغزة"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث أن ما يدعيه الرئيس الأميركي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في باب المندب تضليل للرأي العام الدولي.

"عملية حاسمة"

وكان الرئيس الأميركي قال أمس السبت إنه أصدر أوامر للجيش بشن عملية عسكرية "حاسمة وقوية" ضد من صوفهم بالإرهابيين الحوثين في اليمن.

وقال ترامب إن بلاده لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأميركية، وستستخدم القوة ما سماها المميتة الساحقة حتى تحقق هدفها.

كما توعد الرئيس الأميركي الحوثيين بالجحيم، وقال إن أي "قوة إرهابية" لم تمنع السفن التجارية والبحرية الأميركية من الإبحار بحرية في الممرات المائية العالمية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترامب وجه رسالة قوية وواضحة إلى من وصفهم بالإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف روبيو إن الهجمات على السفن الأميركية والشحن العالمي يجب أن تتوقف، مضيفا أن بلاده ستواصل حماية حرية الملاحة.

🚨⚡ عاجل: ترامب يأمر بضرب أهداف حوثية في اليمن – استهداف رادارات وصواريخ ومسيرات شنت القوات الأمريكية غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في صنعاء، مستهدفة أنظمة الرادار ومنصات إطلاق الصواريخ ومنشآت الطائرات المسيرة. pic.twitter.com/Vs94jPHxlT — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 15, 2025

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ضربات لأسابيع

في غضون ذلك، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قواتها بدأت عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين.

وقالت القيادة الوسطى إن العمليات شملت أهدافا حوثية دفاعا عن المصالح الأميركية وردعا لمن سمتهم الأعداء واستعادة لحرية الملاحة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أن الضربات الجوية بداية سلسلة أحداث ستستمر أياما أو أسابيع.

ونقلت شبكة "أي بي سي" عن مصدر مطلع أن الهجمات الأميركية قد تشتد وتتسع نطاقا وفقا لرد فعل الحوثيين، وأشار المصدر إلى أن الغارات نفذتها الولايات المتحدة بمفردها.

وذكر مسؤول دفاعي أميركي لشبكة "سي إن إن" أي إجراء إضافي بعد هجمات السبت سيعتمد على تقييم الأضرار الناجمة عن الضربات.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أنه لن يكون هناك غزو أو توغل بري في اليمن لكن ستكون هناك سلسلة هجمات إستراتيجية موجهة ومستمرة.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.

وفي السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول دفاعي أميركي إن إسقاط مسيرة أميركية وتوعد الحوثيين بشن هجمات دفع لتجديد العمل العسكري ضدهم.

ووفقا للصحيفة، فإن من بين المواقع المستهدفة في الهجمات الأميركية منازل قياديين حوثيين في صنعاء.