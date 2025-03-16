أمير قطر يتلقى اتصالا من الشرع

قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح الديوان الأميري أن الاتصال بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. https://t.co/KY7EYufHX2 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) March 16, 2025

وكان أمير قطر أجرى -أواخر يناير/كانون الثاني الماضي- زيارة رسمية إلى سوريا، عقد خلالها محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

وقال الديوان الأميري يومها، في بيان، إن الشيخ تميم جدد، خلال زيارته لدمشق، موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وأكد وقوف الدوحة مع السوريين، لتحقيق الوصول لدولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية.

كما شدد أمير دولة قطر على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وأشاد بجهود الإدارة السورية لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على مقدرات الدولة.

وكانت تلك الزيارة هي الأولى لرئيس دولة يزور دمشق منذ أن أطاح تحالف فصائل المعارضة السورية المسلّحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

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وفي مؤتمر صحفي عقده بدمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي خلال تلك الزيارة، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دولة قطر كانت حليفا ثابتا للشعب السوري على مدى الأعوام الـ14 الماضية، وإن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر.

كما بدأت دولة قطر، الخميس الماضي، تقديم إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء، وتحسين أداء البنية التحتية في هذا البلد.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن هذه المبادرة تأتي في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.