مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصًا استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت اليوم السبت سيارة في بلدة برج الملوك جنوبي البلاد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن مصدر أمني- أن الهجوم في جنوب لبنان استهدف عناصر من حزب الله.

وكانت مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه السيارة أدى إلى اندلاع النيران فيها واحتراقها بالكامل.

وقد عملت الفرق الإغاثية على إطفاء الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.

يشار إلى أن مناوشات بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، تحولت إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024 خلّفت 4115 قتيلا ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وبعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك له، مما خلّف 82 قتيلا و279 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وقد تنصلت من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي كما نص الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.