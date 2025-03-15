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عواصف عاتية في الولايات المتحدة تودي بحياة نحو 20 شخصا

This March 15, 2025, image released by the Missouri State Highway Patrol shows severe weather damage in Missouri.
مشهد من الدمار الذي خلفته العواصف في ولاية ميزوري (الفرنسية)
15/3/2025

قالت وسائل إعلام أميركية إن أعاصير وعواصف رعدية عاتية أودت بحياة 19 شخصا على الأقل في جنوب الولايات المتحدة ووسطها وخلفت دمارا واسعا، فيما توقعت السلطات مزيدا من العواصف.

وسُجلت الوفيات في 4 ولايات أميركية هي ميزوري وتكساس وأركنساس وأوكلاهوما، ونجم بعضها عن حوادث سير سببتها عواصف الغبار وحرائق أججتها الرياح.

وقد أعلن حاكم ميزوري، مايك كيهو حالة الطوارئ في الولاية منذ أمس الجمعة، فيما قالت الشرطة الأميركية إنها لا تزال تقيم حجم الدمار الذي خلفته العواصف.

Debris lies around damaged houses the morning after a tornado touched down in Florissant, Missouri, U.S. March 15, 2025. REUTERS/Lawrence Bryant
منازل مدمرة في ميزوري، أبرز الولايات المتضررة بالأعاصير (رويترز)

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الوطنية إن التقارير تشير إلى أن حوالي 26 إعصارا ضربت الولايات المتحدة ليل الجمعة وصباح السبت بسبب منخفض جوي.

وتوقعت السلطات مزيدا من العواصف، ولا سيما في ولايات لويزيانا ومسيسيبي وتينيسي.

وقال مدير إدارة الطوارئ بمقاطعة باتلر في ولاية ميزوري، روبي مايرز -في تصريحات للصحفيين- إن العواصف دمرت أكثر من 500 منزل في المقاطعة، وكنيسة ومتجرا للبقالة وساحة للمنازل المتنقلة.

المصدر : الصحافة الأميركية + وكالات

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