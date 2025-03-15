عواصف عاتية في الولايات المتحدة تودي بحياة نحو 20 شخصا

قالت وسائل إعلام أميركية إن أعاصير وعواصف رعدية عاتية أودت بحياة 19 شخصا على الأقل في جنوب الولايات المتحدة ووسطها وخلفت دمارا واسعا، فيما توقعت السلطات مزيدا من العواصف.

وسُجلت الوفيات في 4 ولايات أميركية هي ميزوري وتكساس وأركنساس وأوكلاهوما، ونجم بعضها عن حوادث سير سببتها عواصف الغبار وحرائق أججتها الرياح.

وقد أعلن حاكم ميزوري، مايك كيهو حالة الطوارئ في الولاية منذ أمس الجمعة، فيما قالت الشرطة الأميركية إنها لا تزال تقيم حجم الدمار الذي خلفته العواصف.

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الوطنية إن التقارير تشير إلى أن حوالي 26 إعصارا ضربت الولايات المتحدة ليل الجمعة وصباح السبت بسبب منخفض جوي.

وتوقعت السلطات مزيدا من العواصف، ولا سيما في ولايات لويزيانا ومسيسيبي وتينيسي.

وقال مدير إدارة الطوارئ بمقاطعة باتلر في ولاية ميزوري، روبي مايرز -في تصريحات للصحفيين- إن العواصف دمرت أكثر من 500 منزل في المقاطعة، وكنيسة ومتجرا للبقالة وساحة للمنازل المتنقلة.