عواصف عاتية في الولايات المتحدة تودي بحياة نحو 20 شخصا

قالت وسائل إعلام أميركية إن أعاصير وعواصف رعدية عاتية أودت بحياة نحو 20 شخصا في جنوب الولايات المتحدة ووسطها وخلفت دمارا واسعا، في حين توقعت السلطات مزيدا من العواصف.

وسُجلت الوفيات في 4 ولايات أميركية هي ميزوري وتكساس وأركنساس وأوكلاهوما، ونجم بعضها عن حوادث سير سببتها عواصف الغبار وحرائق أججتها الرياح.

وقد أعلن مايك كيهو حاكم ميزوري حالة الطوارئ في الولاية منذ أمس الجمعة، في حين قالت الشرطة الأميركية إنها لا تزال تقيّم حجم الدمار الذي خلفته العواصف.

وقال مسؤول في هيئة الأرصاد الوطنية إن التقارير تشير إلى أن نحو 26 إعصارا ضربت الولايات المتحدة ليل الجمعة وصباح السبت بسبب منخفض جوي.

وتوقعت السلطات مزيدا من العواصف، ولا سيما في ولايات لويزيانا ومسيسيبي وتينيسي.

وقال روبي مايرز مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة باتلر بولاية ميزوري -في تصريحات للصحفيين- إن العواصف دمرت أكثر من 500 منزل في المقاطعة وكنيسة ومتجرا للبقالة وساحة للمنازل المتنقلة.