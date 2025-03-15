قتلى وجرحى في انفجار باللاذقية

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط قتلى وجرحى فضلا عن وجود عالقين تحت الأنقاض إثر انفجار وقع اليوم في مبنى بحي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية السورية.

وتوالت الأحداث سريعا حيث تحدث مصدر أمني سوري للجزيرة عن وقوع انفجار، بينما قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أسبابه مجهولة.

لكن مصدرا أمنيا سوريا تحدث للجزيرة قال إن الانفجار في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية ناجم عن مخلفات حربية.

وبدورها، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر بالدفاع المدني السوري تأكيده وجود جرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في مبنى مكون من 4 طوابق.