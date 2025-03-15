9 شهداء في قصف مسيرات إسرائيلية على بيت لاهيا بغزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف -اليوم السبت- بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن المسيرة الإسرائيلية استهدفت مرتين تجمعا للمواطنين في بيت لاهيا، وأوضح أن من بين الشهداء 4 صحفيين كانوا يعملون على تغطية الأحداث والمشاريع الإغاثية في المنطقة، وأكد وصول جثامين الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي.

كما أفاد المراسل بإصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وداع عدد من شــهداء مجزرة بيت لاهيا قبل قليل في المستشفى الأندونيسي شمال غزة. pic.twitter.com/JsckuIbd4J — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 15, 2025

يأتي ذلك ضمن سلسلة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تحاول إسرائيل التنصل منه برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، كما هو متفق عليه، بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ويعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء مفاوضات المرحلة الثانية، ويريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.

إعلان

في المقابل، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.

‏‎وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.