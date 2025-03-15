إعلام إسرائيلي: نتنياهو قد يقرر اليوم شن عمليات محدودة في غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المستوى السياسي في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يقرر مساء اليوم السبت شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة للضغط على حركة حماس.

وجاءت هذه الأنباء تزامنا مع غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعد ظهر اليوم، أدت إلى استشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفيون.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف عنصرين من الإرهابيين -حسب وصفه- كانا يشغّلان طائرة مسيرة في بيت لاهيا "شكلت تهديدا للقوات"، وأضاف أن عناصر أخرى جمعوا معدات تشغيل المسيرة ودخلوا إلى مركبة أخرى، فقصفها الجيش أيضا.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 19 شخصا استشهدوا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفا و543 شهيدا و111 ألفا و981 مصابا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هجمات إسرائيلية متكررة

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات متكررة في أنحاء القطاع تخلّف شهداء وجرحى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت "لقد أصبحت الهجمات الإسرائيلية تتكرر يوميا، وأحيانا عدة مرات في اليوم. الجيش الإسرائيلي يحاول تعقب مجموعات تابعة لحماس في قطاع غزة تقوم بزرع العبوات الناسفة وإحباطها".

إعلان

وأضافت الإذاعة "رغم ذلك، فمن المقدر أن هذه الهجمات لا تضر إلا بجزء صغير من محاولات حماس لإعادة تنظيم صفوفها".

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية خلافا لما ينص عليه الاتفاق، كما أغلقت المعابر ومنعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة وهددت باستئناف الحرب.

من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها سلمت فجر أمس الجمعة ردها على مقترح أميركي جديد، مبيّنة أنها تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، وفق تعبيرها.