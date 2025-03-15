سوريا: لن نشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيسا

أعلنت الحكومة السورية اليوم السبت أن قرار مشاركتها في المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا المقرر في العاصمة البلجيكية بروكسل الاثنين المقبل "غير محسوم"، مؤكدة أنها لن تشارك في أي منتدى "يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية".

وقالت الخارجية السورية في بيان لها "لن نشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيّسًا بطريقة تخدم روايات محددة".

وشددت على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويجعل احتياجات شعبها أولوية، وفق نص البيان. كما ذكرت أن "الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا".

ورهنت الخارجية السورية مشاركتها في المنتدى بقدرته على "تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري"، مؤكدة ضرورة عدم تجاهل "التأثير الخطير" للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.

لحظة تاريخية

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن -في وقت سابق- عن عقد المؤتمر الدولي التاسع لدعم مستقبل سوريا الاثنين المقبل في بروكسل.

ودعا الاتحاد لأول مرة الحكومة السورية الجديدة للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا وشركاء إقليميين آخرين.

وقال -في بيان له- إن مؤتمر هذا العام "يأتي في لحظة تاريخية، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث أتيحت للشعب السوري فرصة استعادة زمام مصيره وإعادة بناء بلده".

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وينظم الاتحاد الأوروبي مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة منذ عام 2017، بهدف تشجيع تعهدات المانحين، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني، في حين توقفت دعوة روسيا إلى المؤتمر منذ بدء حربها على أوكرانيا في 2022.