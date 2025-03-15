عاجل | الخارجية السورية: قرار مشاركتنا في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا غير محسوم
15/3/2025-|آخر تحديث: 15/3/202505:13 م (توقيت مكة)
الخارجية السورية للجزيرة:
- قرار مشاركتنا في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا غير محسوم.
- مشاركتنا في مؤتمر بروكسل مرهونة بقدرته على تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري.
- لن نشارك في أي منتدى يروج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية.
- لن نشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيسا بطريقة تخدم روايات محددة.
- يجب عدم تجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.
- شعبنا عانى لسنوات من مجازر النظام وصمت المجتمع الدولي.
- شعبنا عانى لسنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا.
- نؤكد التزامنا بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادتنا ويجعل احتياجات شعبنا أولوية.
المصدر : الجزيرة