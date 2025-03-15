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عاجل | الخارجية السورية: قرار مشاركتنا في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا غير محسوم

15/3/2025-|آخر تحديث: 15/3/202505:13 م (توقيت مكة)

الخارجية السورية للجزيرة:

  • قرار مشاركتنا في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا غير محسوم.
  • مشاركتنا في مؤتمر بروكسل مرهونة بقدرته على تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري.
  • لن نشارك في أي منتدى يروج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية.
  • لن نشارك في مؤتمر بروكسل إذا كان مسيسا بطريقة تخدم روايات محددة.
  • يجب عدم تجاهل التأثير الخطير للعقوبات الأحادية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا.
  • شعبنا عانى لسنوات من مجازر النظام وصمت المجتمع الدولي.
  • شعبنا عانى لسنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا.
  • نؤكد التزامنا بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادتنا ويجعل احتياجات شعبنا أولوية.

المصدر : الجزيرة

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