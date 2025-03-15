بسبب عيد المساخر اليهودي الاحتلال يبعد جنودا له من غزة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش أبعد جنودا -ظهروا في مقطع مصور- من قطاع غزة بسبب ما سماه "مخالفتهم لتعليمات الجيش وانتهاك قواعد إطلاق النار والانضباط العسكري".

وأظهر المقطع -الذي نشر أمس على وسائل التواصل الاجتماعي- جنودا إسرائيليين يخدمون بالمنطقة العازلة في غزة يطلقون النار باتجاه القطاع خلال قراءة صلاة يهودية خاصة بما يسمونه عيد المساخر.

ويظهر مقطع نشرته هيئة البث الإسرائيلية أحد قادة الكتيبة يقرأ مقطعًا من التوراة (الكتاب المقدس عند اليهود) مرتديًا قبعة مهرج، قبل أن يطلق جنود آخرون النار دون سبب.

وظهر في الفيديو نفسه أن هذا الجندي عندما ذكر كلمة "هامان" أطلق الجنود الآخرون النار.

ونقلت وكالة الأناضول أن مصادر بالجيش الإسرائيلي قالت لهيئة البث إن الحادثة "تعكس انهيارًا في الانضباط العسكري وتجاهلًا للتعليمات وقواعد إطلاق النار".

ووفقا للتوراة فإن هامان هو وزير فارس وكان ينوي تنفيذ أمر بقتل اليهود، قبل أن ينكشف أمره من الملكة إستير اليهودية (زوجة الملك) ويتم إلغاء الأمر ويُعدم هو وأبناؤه، وبعدها قتل اليهود 75 ألفا في فارس، ويحتفلون حتى الآن بذكرى عيد المساخر.

ومنذ بدء جيش الاحتلال عدوانه على القطاع الفلسطيني في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشر جنود إسرائيليون مقاطع مصورة تظهر عمليات تدمير مبان ومنازل بالقطاع، إضافة إلى مشاهد توثق تعديهم على ممتلكات الفلسطينيين داخل منازلهم المدمرة، وأحيانا بطريقة ساخرة وغير إنسانية.

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ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الأخيرة تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر طائرتها المسيرة.

وبنهاية اليوم الأول من مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق والتي استمرت 42 يوما، وقد تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية.

‏‎وبدعم أميركي وعلى مرأى ومسمع من العالم كله- ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.