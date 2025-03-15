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بالصور.. آلاف المصريين على مائدة إفطار واحدة بالمطرية

Egyptian residents of Ezbet Hamada in Cairo's Mataria district gather to eat Iftar, the meal to end their fast at sunset, during the holy fasting month of Ramadan in Cairo, Egypt March 15, 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
الإفطار الضخم يقام في عزبة حمادة بحي المطرية شرقي القاهرة (رويترز)
15/3/2025-|آخر تحديث: 15/3/202511:16 م (توقيت مكة)

تجمع آلاف من المصريين مساء السبت في أحد أبرز الإفطارات الرمضانية المعتادة سنويا في مصر، الذي يقام في حي المطرية شرقي العاصمة القاهرة، ويعد أكبر إفطار رمضاني في البلاد.

وتقول وكالة الأناضول التي رصدت الحدث مع وكالات أنباء عالمية أخرى إن هذا العدد التف حول موائد امتدت بطول عدة شوارع في هذا الحي، في تكرار لعادة سنوية تقام بمنتصف شهر رمضان، للعام 11 على التوالي باستثناء عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

وامتلأت المائدة العملاقة بأطباق متنوعة من الطعام والحلوى والعصائر، ولم تخل من أجواء كرنفالية أسهمت في رسم البهجة وأثارت تفاعل الحضور.

وتزيّنت شوارع المطرية بجداريات ورسوم مستوحاة من أجواء رمضانية شهيرة استعدادا لهذا الحدث الذي بات عادة سنوية، وامتدت هذا العام في 21 من شوارع الحي، بينها "شارع المطبخ" الذي خصص لتجهيز الطعام والوجبات وتم فيه طهو وتجهيز 5 أطنان من اللحوم الحمراء، وطنين من اللحوم البيضاء (الدواجن)، وطن من المحاشي، بالإضافة إلى طنين من الأرز، إلى جانب كميات أخرى من الأرز والمحاشي والسلطات التي تم تجهيزها في منازل الأهالي.

وحسب مصادر محلية نقلت عنها وكالة الأناضول للأنباء، فقد شاركت في التجهيزات 200 أسرة من الحي لإعداد ما بين 45 و50 ألف وجبة، وتم توزيع 2500 مائدة مع كراسيها على الشوارع العشرين.

Egyptian residents of Ezbet Hamada in Cairo's Mataria district gather to eat Iftar, the meal to end their fast at sunset, during the holy fasting month of Ramadan in Cairo, Egypt March 15, 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
(رويترز)

 

Egyptian residents of Ezbet Hamada in Cairo's Mataria district gather to eat Iftar, the meal to end their fast at sunset, during the holy fasting month of Ramadan in Cairo, Egypt March 15, 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
(رويترز)

 

Egyptian residents of Ezbet Hamada in Cairo's Mataria district gather to eat Iftar, the meal to end their fast at sunset, during the holy fasting month of Ramadan in Cairo, Egypt March 15, 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
(رويترز)

 

Egyptian residents of Ezbet Hamada in Cairo's Mataria district gather to eat Iftar, the meal to end their fast at sunset, during the holy fasting month of Ramadan in Cairo, Egypt March 15, 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
(رويترز)

 

Egyptian residents of Ezbet Hamada in Cairo's Mataria district gather to eat Iftar, the meal to end their fast at sunset, during the holy fasting month of Ramadan in Cairo, Egypt March 15, 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
(رويترز)

 

FILED - 15 March 2025, Egypt, Cairo: People attend a mass communal Iftar (fast-breaking) in El Matareya district, during the Muslim's holy fasting month of Ramadan. Residents of Ezbet Hamada in El Matareya district are striving to uphold their long-standing tradition of mass Iftar during Ramadan, as rising food prices and economic hardships in Egypt make such gatherings an increasingly vital source of relief and community support. Photo: Mohammed Talatene/dpa (Photo by Mohammed Talatene/picture alliance via Getty Images)
(غيتي)

 

CAIRO, EGYPT - MARCH 15: Egyptians gather for a communal iftar, the fast-breaking evening meal during the holy month of Ramadan, in Ezbet Hamada in the Matariya suburb on March 15, 2025 in Cairo, Egypt. During the Islamic month of Ramadan, Muslims break their daily fast with an Iftar meal at sunset. (Photo by Sayed Hassan/Getty Images)
(غيتي)

 

المصدر : وكالة الأناضول

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