المجر تطالب بحماية التراث المسيحي وإغلاق الباب الأوروبي أمام أوكرانيا

طالب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم السبت بحماية التراث المسيحي ومنع أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات على منصة "إكس"، دعا رئيس وزراء المجر لحماية التراث المسيحي لأوروبا وطرد من وصفهم بـ"عملاء سوروس" من المفوضية الأوروبية.

ويشير بذلك إلى الملياردير اليهودي المجري الأميركي جورج سوروس المعروف بمعاداته لليمين الأوروبي المتطرف.

وطالب فيكتور أوربان أيضا بإزالة جماعات الضغط الفاسدة من البرلمان، كما دعا للمساواة أمام القانون لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كذلك طالب باستعادة الصلاحيات المنتزعة من الدول الأوروبية بشكل غير قانوني، على حد قوله.

وأضاف "نطالب بالسلام في أوروبا وباتحاد أوروبي بلا أوكرانيا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع قمة غربية افتراضية تستضيفها لندن تهدف أساسا لتعبئة الموارد المالية والعسكرية لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.