رئيس الشاباك يتعهد بحماية الجهاز وسط مواجهة علنية مع نتنياهو

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إنه سيحافظ على الجهاز مؤسسة وطنية لصالح أمن الدولة، مؤكدا رفضه ما وصفه بالخطاب غير الوطني، وفقا لتصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت.

وذكر بار أن الشاباك "جهاز رسمي ينفذ مهامه وفق القانون، وقوته وصلابته في قيمه".

يأتي هذا في ظل خلاف حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك، تصاعد بشكل علني وغير مسبوق خلال الأيام الماضية.

فقد وجّه نتنياهو اتهاما -خلال مقابلة تلفزيونية- إلى رئيس الشاباك الحالي رونين بار والرئيس السابق للجهاز نداف أرغمان بمحاولة ابتزازه، وذلك بعدما قال الأخير إنه في حال انتهاك رئيس الوزراء للقانون سينشر "كل ما يعرفه".

وأصدر بار بيانا للرد على نتنياهو، جاء فيه أن "هذه اتهامات خطيرة ضد رئيس مؤسسة أمنية رسمية في إسرائيل".

وقبل ذلك، انتقد نتنياهو نتائج تحقيق أجراه الشاباك بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورأى أنها "لا تجيب عن الأسئلة".

وأقر الشاباك في نتائج تحقيقه بإخفاقه في تقييم قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين".