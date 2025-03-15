الاحتلال يصعد عدوانه في طولكرم ومستوطنون يهاجمون فلسطينيين بالخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في جنين وطولكرم بالضفة الغربية، في حين هاجم مستوطنون ممتلكات لفلسطينيين جنوب الخليل.

وأنذرت قوات الاحتلال سكان حارة المربعة في مخيم طولكرم بإخلاء منازلهم، وشوهدت عدة عائلات فلسطينية وهي تخرج من منازلها دون أخذ أي مقتنيات.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت نحو 25 ألف فلسطيني على الإخلاء القسري من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم إن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها لليوم الـ48 على التوالي، وأقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة الأهالي في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت حارتي أبو الفول وقاقون وحولت منازل فيهما إلى ثكنات عسكرية، كما أجبرت سكان حارة المربعة على إخلاء بيوتهم تحت تهديد السلاح.

وفجرت قوات الاحتلال إحدى بوابات مسجد النصر في مخيم نور شمس، واعتدت على رجل ونجله في المخيم واحتجزتهما لأكثر من 12 ساعة.

وأطلق جنود الاحتلال النار باتجاه سيارة إسعاف أثناء إجلائها مريضا من المخيم.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم بوقوع انفجارات صباح اليوم في المنطقة المحيطة بالأحراش في مخيم نور شمس.

وفي مخيم جنين، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أحرقت ودمرت منازل في المخيم.

اقتحامات واعتداءات

واقتحمت قوات الاحتلال مدن قلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله ونابلس ونفذت عمليات دهم واعتقال، كما هاجم مستوطنون ممتلكات لفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر للجزيرة بإصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في خربة الطوبا بمسافر يطا.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين اقتحموا منطقة زراعية في سهل المرج جنوب نابلس، ومنعوا المزارعين من حراثة أراضيهم.

من جهة أخرى، ذكرت شبكة "إن بي سي" -عن تقرير لمنظمة بتسيلم- أن الجيش الإسرائيلي كثف القصف الجوي للضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشن 69 غارة جوية على الضفة راح ضحيتها 261 شهيدا على الأقل.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025، يواصل الاحتلال عدوانه في شمالي الضفة، مخلفا دمارا كبيرا في البنية التحتية، إضافة إلى هدم وتفجير مئات المنازل، وإجبار نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح قسرا.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على غزة صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد أكثر من 934 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف شخص واعتقال 15 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.